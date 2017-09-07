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09. 07. 2017

СМИ: Трамп и Путин спорили 40 минут

Между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным произошел разговор на повышенных тонах во время закрытых переговоров на саммите G20 в Гамбурге.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме, который узнал эту информацию от госсекретаря США Рэкса Тиллерсона.

По информации издания, Трамп и Путин на протяжении почти 40 минут обсуждали один вопрос – предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Утверждается, что беседа на эту тему была напряженной. Лидеры двух государств спорили и Путин "громко требовал доказательств от президента".

В итоге Трамп предложил собеседнику сменить тему и перейти к вопросу по Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Дональд Трамп оценил свою встречу с Владимиром Путиным как потрясающую. Сами переговоры длились более двух часов.

В свою очередь Тиллерсон заявлял, что между двумя лидерами наблюдалась "очевидная положительная химия".

Источник: korrespondent.net
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