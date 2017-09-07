Оппозиция в Раде написала жалобу приехавшему Тиллерсону

Парламентская фракция партии Оппозиционный блок обнародовала обращение к приехавшему сегодня в Киев государственному секретарю США Рексу Тиллерсону. Текст обращения опубликован на сайте политической силы.

"На фоне критической ситуации в области безопасности, отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских соглашений и нехватки успехов в борьбе с коррупцией в высших звеньях руководства государства украинская власть регулярно прибегает к давлению на политическую оппозицию и независимые СМИ", – говорится в обращении.

В Оппоблоке считают, что власть "системно нарушает" международные демократические стандарты, включая свободу слова, плюрализм в медиа и существование независимой политической оппозиции.

"Власть Украины говорит о том, что она делает государство надежной опорой демократии в регионе. Однако эти лозунги противоречат действительности, которая убедительно свидетельствует о стремительном превращении Украины в авторитарное государство. В рамках спланированной властью полномасштабной кампании по политпреследованию ведущих оппозиционных политиков Генеральная прокуратура Украины регулярно политически мотивировано преследует народных депутатов, региональных активистов Оппозиционного блока по вымышленным и нелепым обвинениям", – утверждается в заявлении.

Также в Оппоблоке обвиняют власть в поддержке радикалов, совершающих противоправные действия в отношении оппозиции.

"При фактической поддержке украинской власти и при полном невмешательстве правоохранительных органов радикалы из неонацистских движений совершают нападения на оппозиционных политиков, партийных активистов и граждан, участвующих в мероприятиях оппозиции", – сказано в обращении к Рексу Тиллерсону.

Подчеркивается, что остаются нерасследованными убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, поджоги помещения телеканала Интер и региональных офисов Оппозиционного блока, "которыми радикалы откровенно кичатся на своих страницах в сети Интернет".

"Власть поощряет эти противоправные действия, развязывая руки бандитам, нападающим на реальную оппозицию, которая имеет поддержку значительной части общества. Террор и политически мотивированное преследование оппозиции – это прямое наступление на демократию и права украинских граждан защищать свою политическую позицию. Это несет угрозу жизни людей, которые имеют смелость говорить правду о коррупции и непрофессионализме власти, о социальном геноциде и о защите ценностей миллионов украинцев. Это – удар по ценностям демократии, свободы слова и прав человека, которыми так дорожит весь цивилизованный мир. Ограничения свободы слова, политическая цензура, поджоги телеканалов и убийства журналистов – реальность сегодняшнего дня в Украине", – уверены в Оппоблоке.

По мнению оппозиционеров, объективной оценкой перечисленных процессов стало 102 место из 180 стран, которое заняла Украина в последнем рейтинге свободы слова от Репортеров без границ.

"Несмотря на популистские заявления властей о демократии и европейских ценностях, нормой в Украине стали запугивание, угрозы и насилие в отношении журналистов, запрет социальных сетей и интернет-сайтов. За три года своей деятельности нынешняя власть запомнилась активной борьбой со свободой слова: неоднократными попытками лишения лицензии телеканалов Интер, 1+1, 112 Украина, News One. Кроме того, против редакторов и журналистов независимых СМИ открываются уголовные дела, последней из которых стало сфабрикованное дело против главного редактора популярного оппозиционного интернет-издания Strana.ua Игоря Гужвы", – говорится в обращении.

В Оппоблоке считают, что очередным шагом власти, направленным на борьбу с нелояльным к ней СМИ, стали решения Верховной Рады относительно ограничения возможностей использования языков национальных меньшинств в украинском информационном пространстве.

"Это решение украинского парламента мы рассматриваем как ограничение социокультурных прав национальных меньшинств, направленное на повышение напряжения в украинском обществе. Кроме того, властями разработаны провокационные законопроекты, направленные против Украинской православной церкви, которые могут разрушить межконфессиональный мир в стране", – отметили в Оппозиционном блоке.

Также подчеркивается, что оппозиционеры остаются последовательными сторонниками полного и неукоснительного срочного выполнения Минских соглашений.

"Обращаемся к вам с призывом поддержать требования оппозиции к украинской власти, касающиеся прекращения политических репрессий, противоправной деятельности радикалов, незаконного давления на СМИ и обеспечения их реальной независимости. Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество и взаимодействие в целях защиты украинской демократии, становления гражданского общества и возвращения Украины на путь мира и развития", – резюмировали в Оппоблоке.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон прибыл с коротким визитом в Киев. Он проведет встречу с президентом Петром Порошенко,членами правительства и гражданскими активистами.

Источник: korrespondent.net