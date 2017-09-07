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09. 07. 2017

В Николаеве произошла перестрелка: есть жертвы

Вчера вечером в Николаеве на перекрестке улиц Соборной и Адмиральской произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Около 22:37 местные правоохранители получили сообщение о госпитализации трех мужчин неславянской внешности в возрасте 29, 31 и 44 года. У двоих из пострадавших были зафиксированы огнестрельные ранения в бедро и голень. Третий мужчина, доставленный в медучреждение с травмами головы, резаной раной лба и ранениями ноги, впоследствии скончался, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

Свидетели рассказали полиции, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников инцидента к правоохранителям не обращался.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты оружие и гильзы. Они направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Николаеве спецназ СБУ задержал криминального авторитета  "Наума" – Игоря Науменко.

Источник: korrespondent.net
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