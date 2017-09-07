Депутаты Европарламента приехали в зону АТО

Сегодня в зону АТО приехала делегация депутатов Европарламента. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней констактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкино, которое невозможно восстановить и отстроить, Мариуполь, где пообщаются с переселенцами, нашими героями-морскими пограничниками, также посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты" – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина делает все возможное, чтобы "как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины, осознали лживость и опасность путинского режима".

Как сообщал Корреспондент.net, в июне члены Европарламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда/выезда Майорское на Донбассе.

В ЛДНР назвали преступниками 39 украинских пленных

Источник: korrespondent.net