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09. 07. 2017

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

Перемирие на юго-западе Сирии, которое на саммите Большой двадцатки в Гамбурге поддержали президенты США и России, вступило в силу в 12.00 по киевскому времени.

\Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что это перемирие - важный шаг к прекращению гражданской войны в стране.

В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

По условиям соглашения, должны прекратиться военные действия в особенно сложной с точки зрения безопасности части Сирии, граничащей с Израилем и Иорданией.

Перемирие в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда, как сообщается, стало результатом продолжавшихся несколько месяцев негласных переговоров между США и Россией.

Москва заявила, что российские военные будут наблюдать за соблюдением договоренности о прекращении огня.

Госсекретарь США Тиллерсон заявил после встречи Трампа с Путиным в Германии, что это перемирие - свидетельство того, что Россия и США могут работать вместе.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии.

Источник: korrespondent.net
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