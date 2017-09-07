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09. 07. 2017

Киев: Нормандская четверка проведет переговоры

Телефонный разговор в лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) на уровне глав государств может состояться в июле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, 9 июля.

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встречах в Гамбурге достигнута договоренность, что, скорее всего в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров. И мы не исключаем, что по итогам… нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, конкретный, практический разговор, как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Украина не заинтересована откладывать подобные переговоры, поскольку "каждый день платит очень большую цену в виде раненых и погибших украинских героев и гражданских".

Напомним, в рамках визита в Киев Тиллерсон представит Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу.

Источник: korrespondent.net
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