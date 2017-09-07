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09. 07. 2017

СМИ: Российские хакеры взломали сети атомных компаний в Штатах

Хакеры, действовавшие в интересах правительства России, взломали компьютерные системы американских атомных и энергетических компаний, отвечающие за вопросы бизнеса и администрирования. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американские правительственные источники.

По ее данным, свидетельств того, что контрольные центры управления атомными электростанциями (АЭС) являлись объектом атак, нет. Киберпреступники, в первую очередь, ставили своей целью получить доступ к системам, содержащим информацию о персонале компаний.

"В то же время кибервторжение может быть признаком того, что Россия стремится заложить фундамент для более разрушительных взломов", – указывает издание.

Как отмечают два источника газеты, Агентство национальной безопасности (АНБ) США, в частности, пришло к выводу, что за атаками, целью которых были американские энергокомпании, могла стоять Федеральная служба безопасности РФ. В самом АНБ от комментариев на этот счет отказались.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак со стороны российских хакеров перед выборами в бундестаг в сентябре.

Источник: korrespondent.net
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