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09. 07. 2017

В РФ умер художник Илья Глазунов

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила его дочь.

По ее словам, причиной смерти стала сердечная недостаточность. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Он был народным художником СССР.
Глазунов также является автором портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, космонавт Виталий Севастьянов, Леонид Брежнев и другие.

Ранее сегодня сообщалось, что популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни.

Источник: korrespondent.net
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