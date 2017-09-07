В РФ умер художник Илья Глазунов

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила его дочь.

По ее словам, причиной смерти стала сердечная недостаточность. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Он был народным художником СССР.

Глазунов также является автором портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, космонавт Виталий Севастьянов, Леонид Брежнев и другие.

Ранее сегодня сообщалось, что популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни.

Источник: korrespondent.net