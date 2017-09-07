Спецпредставитель США задержится в Киеве

Специальный представитель США Курт Волкер останется в Украине еще на несколько дней для координации дальнейших действий. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, 9 июля.

"Я благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Волкер. Приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не затягивали его, а сразу… начинали эффективное сотрудничество", – сказал Порошенко.

Тиллерсон в свою очередь объяснил назначение Волкера на эту должность разочарованием США в отсутствии прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса по минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание. Теперь будет кому координировать эту деятельность с нормандской четверкой и правительством России для того, чтобы увидеть, можем ли мы ускорить прогресс", – сказал госсекретарь США.

Напомним, 7 июля Тиллерсон назначил бывшего американского посла в НАТО Волкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net