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09. 07. 2017

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

Треть жителей востока и юга Украины возлагают вину за военный конфликт на Донбассе на Россию (33%) и на украинское правительство (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса Института массовой информации.

Еще 16% опрошенных склонны винить в конфликте Евросоюз и США, а 17% – "людей, воюющих против украинского правительства на востоке Украины".

Кроме того 17% опрошенных согласны, что Украина должна возобновить полномасштабные военные действия, чтобы отвоевать оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях. Еще 39% уверены, что Киев не должен идти на компромиссы с Россией в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

Опрос проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года. Было опрошено 15 103 респондентов в восьми областях – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых Киевом. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что экономическую блокаду Донбасса поддерживают 37% украинцев, против выступают 46%.

Источник: korrespondent.net
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