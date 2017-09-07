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09. 07. 2017

Германия начала вывод войск с турецкой базы

Германия начала выводить свои войска с турецкой авиабазы "Инджирлик", где они поддерживали международные операции против "Исламского государства". Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщаетReuters со ссылкой на информацию пресс-секретаря Минобороны ФРГ.

Согласно сообщению, сегодня немецкий самолет-заправщик покинул базу "Инджирлик" и направился на военную базу в Иордании. Туда же сейчас перемещают оборудование, необходимое для размещения самолетов Tornado, которые сейчас находятся в Турции. Самолеты планируют разместить в Иордании в октябре. На турецкой базе "Инджирлик" размещены около 260 немцев.

Официальный представитель Турции подтвердил начало вывода немецких военных, заявив, что министр обороны Германии сообщила своему турецкому коллеге о дате вывода, когда они встречались во время саммита НАТО в Брюсселе.

Напомним, конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить "Инджирлик". На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.

Источник: korrespondent.net
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