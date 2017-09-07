В Польше эвакуировали город из-за бомбы времен Второй мировой

В польском городе Белосток эвакуировали около 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает The AssociatedPress немецкая бомба ST-500 была найдена во время ремонтных работ.

Эксперты по разминированию грузят ее в специальную машину для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Автобусы забирают людей из Белостока и соседнего округа Супрасль и отвозят их в школы, где они будут ждать, пока бомбу не обезвредят.

Напомним, на католическое Рождество в Германии эвакуировали около 54 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Источник: korrespondent.net