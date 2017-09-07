Катар потребует компенсацию из-за блокады арабских стран

Правительство Катара сообщило о формировании комитета для возмещения убытков, которые были нанесены в результате блокады четырьмя арабскими странами. Об этом заявил катарский прокурор Али Аль Марри, сообщает The Associated Press.

По словам прокурора, комитет будет рассматривать заявления частных компаний, государственных учреждений и частных лиц. В то же время Марри не уточнил детали, добавив, что орган будет использовать как внутренние, так и международные механизмы, чтобы требовать компенсации, и нанимать зарубежные юридические фирмы для рассмотрения претензий.

"У вас есть люди, которые понесли убытки, бизнесмены, которые понесли убытки, банки, которые понесли убытки, в результате этой блокады. И те, кто вызвал причиненный вред, должны выплатить им компенсацию", – сказал катарский прокурор.

В состав только что сформированного комитета, в частности, входят министр юстиции Катара и министр иностранных дел.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, ведь они нарушают его суверенитет.

Источник: korrespondent.net