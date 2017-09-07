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09. 07. 2017

При беспорядках в Гамбурге пострадали 500 полицейских

В ходе столкновений с протестующими в немецком Гамбурге, где проходил саммит G20, пострадали около 500 полицейских. Об этом сообщил начальник оперативного отдела полиции города Хартмут Дудде на пресс-конференции в воскресенье, 9 июля

По словам Дудде, 476 полицейских пострадали с четверга, 6 июля. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.

"Многие очень напуганы, я тоже. Такого не должно быть, такие вещи не должны происходить в нашем Гамбурге. Самое удручающее для меня то, что все возможное, что можно было сделать, было предпринято", – сказал в свою очередь бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Накануне полиция Гамбурга сообщила, что ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки прекратились.

Источник: korrespondent.net
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