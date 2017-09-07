Порошенко: Для мира на Донбассе не хватает воли РФ

Ключи от мирного урегулирования ситуации на Донбассе находятся в Москве. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, 9 июля.

Президент подчеркнул, что на встрече был согласован алгоритм совместных действий для прекращения российской агрессии. По его словам, РФ должна продемонстрировать добрую волю в вопросе восстановления мира в Донбассе и остановить разные типы войн, включая и гибридную.

"Нет пока изменений в российском поведении", – сказал Порошенко.

По его мнению, российской стороне следует разделить логику участников нормандского формата по Донбассу. "Если Москва не хочет в очередной раз потерять шанс, ей следует принять логику, которой придерживаются уже все остальные участники нормандского формата", – добавил Порошенко.

Он напомнил, что речь идет о прекращении огня на Донбассе и запугивания ОБСЕ, выведении российских войск, обеспечении контроля над неконтролируемом участком границы с Россией, освобождении украинских заложников.

"Киев не развязывал эту войну, ее задумали и инициировали в Москве. Украинских войск нет на российской территории…Мы хотим подчеркнуть нашу четкую направленность на мирный процесс. Более всего мы хотим мира в Украине, мы строго придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров в США в "нормандском формате" и рассчитываем на трезвое понимание этой ситуации", – сказал Порошенко.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель констатировала, что прогресс в деле урегулирования ситуации в Украине идет медленно, есть стагнация и шаги назад.

Источник: korrespondent.net