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09. 07. 2017

СМИ: Сын и зять Трампа встречались с близким к Кремлю юристом

Американское издание The New York Times сообщило, что встреча Дональда Трампа-младшего и бывшего главы избирательного штаба американского президента Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой официально подтверждена.

Она состоялась 9 июня - через две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии в "башне Трампа", пишет издание со ссылкой на конфиденциальный документ правительства США.

Известно также, что на встрече присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом мероприятии ранее не сообщалось. Это первая частная встреча между командой Трампа и гражданином РФ в период предвыборной гонки, официально подтвержденная представителями Трампа и Кушнера.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что речь на "короткой предварительной встрече" шла о программе усыновления детей из РФ.

Весельницкая сообщила, что беседа длилась около получаса, и речь на ней шла о законе Магнитского и ответном российском "законе Димы Яковлева".

Ранее минюст США назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецсоветником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в стране.

Источник: korrespondent.net
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