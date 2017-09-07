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09. 07. 2017

Наводнение в Китае: в зоне бедствия 12 млн человек

В результате продолжающихся с 22 июня дождей и наводнения в Центральном Китае 12,2 миллионов человек оказались в зоне бедствия. Из-за стихии уже погибли или пропали без вести 83 человека, сообщает агентство Синьхуа в воскресенье, 9 июля.

"Среди погибших в провинции Хунань 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули. Еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам", – цитирует агентство сообщения местных властей.

Сообщается, что вода разрушила 53 тысячи жилых домов, еще 68 тысяч домов были повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 1,62 миллиона человек. Более 470 тысяч человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи.

Для борьбы со стихией были мобилизованы более 52 тысяч военных и сотрудников экстренных служб.

Напомним, в конце июня в результате наводнения на юге Китая погибли 56 человек, 22 человека пропали без вести.

Источник: korrespondent.net
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