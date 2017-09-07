Киев: ООН должна активней помогать Украине

Организация объединенных наций должна принимать более активное участие в решении актуальных вопросов Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с генсеком ООН Антонио Гутерришем в Киеве в воскресенье, 9 июля.

"Хочу высказать уверенность, что наша встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стали перед Украиной", – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику с разных сторон.

По его словам, Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмах предотвращения конфликтов и "заинтересована в том, чтобы авторитет генсекретаря и ООН рос".

"Мир нуждается в сильной и действенной Организации объединенных наций, поэтому она нуждается в реформировании согласно актуальным угрозам... Перед секретариатом ООН и государствами-членами возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации. Пришло время, по моему мнению, для решительных и иногда болезненных преобразований", – отметил Порошенко.

В свою очередь Гуттериш заявил, что ООН готова усилить сотрудничество с украинским правительством и предоставить ему помощь в вопросе реформ. По словам генсека, в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.

"Мы не будем говорить Украине, какие реформы делать, но мы имеем большой интерес к предлагаемым решениям и обязательствам. Мы абсолютно готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые нацелены на развитие благополучия украинского народа",– добавил Гутерриш.

Ранее на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом генсек ООН пообещал, что организация продолжит гуманитарную помощь Украине.

Источник: korrespondent.net