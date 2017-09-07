Сторонники Навального сообщили о задержании почти 50 активистов

В Москве задержаны 48 волонтеров с газетами и другими агитационными материалами за выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты. Об этом сообщил Русской службе Би-би-си глава московского штаба политика Николай Ляскин. Среди задержанных - по меньшей мере четверо несовершеннолетних.

"Было буквально пять-семь задержаний, потом долгое время ничего не было. А потом кто-то, видимо, дал приказ, что это вы сегодня не задерживаете. И прям начались такие массовые задержания, они как с цепи сорвались", – рассказал Ляскин.

Днем ранее во время агитационной кампании сторонников Навального были задержаны около 70 человек.

По данным полиции, они были задержаны "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий".

В эти выходные, 8 и 9 июля, сторонники Навального решили провести "большой субботник": в 55 городах, где открыты и работают предвыборные штабы Навального, активисты собрались ставить на улицах агитационные кубы, раздавать газеты и агитировать прохожих.

После того как акция была заявлена, в несколько региональных штабов пришли сотрудники правоохранительных органов: они обыскивали штабы и изымали листовки, объясняя это тем, что агитация до объявления выборов незаконна.

Напомним, 7 июля Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста.

Источник: korrespondent.net