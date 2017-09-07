Беспорядки в Гамбурге: Германия переживает за свою репутацию

Беспорядки в дни саммита "большой двадцатки" в Гамбурге "нанесли серьезный вред имиджу Германии в глазах международной общественности". Об это сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в комментарии для газеты Bild am Sonntag.

Он подчеркнул, что эта "оргия жестокости" не должна остаться безнаказанной. Действия хулиганствующих экстремистов, прибывших в Гамбург со всех концов Европы, не имеют ничего общего с левой идеей и напоминают вылазки неонацистов.

Габриэль призвал европейцев к сотрудничеству в поиске предполагаемых преступников. Для этого необходимо использовать все правовые средства. "Демократическое государство должно теперь продемонстрировать свою способность обороняться", – считает глава МИД Германии.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер одобрил действия полиции по пресечению беспорядков. Правовое государство не потеряло контроль над ситуацией, заявил он в интервью Bild am Sonntag.

Он указал, что при таком размахе насилия, единственной целью которого было причинение как можно большего вреда, стражам порядка невозможно было тотчас же успешно пресекать каждый эксцесс, даже проявляя максимальную жесткость и будучи прекрасно подготовленными к этому.

Глава МВД также заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности участников погромов в Гамбурге, подчеркнув, что речь здесь идет не о демонстрантах, а о преступниках.

Напомним, с начала протестов в Гамбурге 7 июля задержаны 288 человек, 144 из них – взяты под стражу.

Источник: korrespondent.net