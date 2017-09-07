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09. 07. 2017

Трамп: Пора двигаться к конструктивной работе с РФ

США пришло время двигаться к конструктивной работе с Россией. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter после первой личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Гамбурге.

"Мы договорились о прекращении огня в регионах Сирии, которое спасет жизни людей. Пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией", – написал Трамп.

Он также сообщил, что "сильно нажал" на Путина по поводу возможного вмешательства России в выборы в США.

"Я настойчиво нажал на президента Путина дважды относительно вмешательства России в наши выборы. Он серьезно опроверг это. Я высказал ему свое мнение", – написал президент США.

Трамп также отметил, что США не снимут санкции с России до урегулирования кризисов в Украине и Сирии. Он добавил, что вопрос о санкциях не поднимался во время переговоров с Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что между Трампом и Путиным произошел разговор на повышенных тонах во время закрытых переговоров в Гамбурге.

Источник: korrespondent.net
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