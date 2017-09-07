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09. 07. 2017

Луценко: Рассматриваем новые дела против нардепов и министров

 
Генпрокурор Юрий Луценко в эфире 1+1 рассказал о новых громких делах против представителей нынешней исполнительной и законодательной власти. 
 
"Анализ действий судебной ветви власти – исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены на деятелях прошлого и нынешнего дня из исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых речь идет и о депутатах, и о действующих министрах", – заявил Луценко.
 
Он уточнил, что прокуратура занимается этими делами параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича и около двух десятков его приспешников, "которые разворовали страну и следствие по всем ним закончено".
 
"За прошлый год мы отдали в суд 1200 взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну", – подчеркнул генпрокурор.
 
Отметим, ранее Луценко заявлял, что Генпрокуратура проводит расследование в отношении некоторых действующих министров. При этом, фамилии чиновников он не уточнил.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Генпрокуратура направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. Из них только представление на Борислава Розенблата было признано обоснованным.
 
Луценко: Суд по Януковичу будет продолжен

Источник: korrespondent.net
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