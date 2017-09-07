В Кремле протесты в Гамбурге назвали хулиганстовом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хулиганство случается и выходки антиглобалистов в Гамбурге во время саммита G20 никак не мешали его проведению, передает РИА Новости.

"Это никак не мешало работе саммита. Это никакая не ирония. Подобные хулиганства какие-то, они случаются. Я, честно говоря, не хочу сейчас кого-то обидеть, вот этих антиглобалистов, но я не понял, почему они протестовали", − отметил Песков.

Он добавил, что воспринимал протесты исключительно как хулиганские действия.

"Я не видел там, в Гамбурге, людей, которые бы членораздельно объясняли, что им не нравится, к чему они призывают глав государств и правительств, которые в этом участвуют. И поскольку я этого не видел, просто воспринимал это исключительно как хулиганские действия", − подчеркнул представитель президента РФ.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Гамбурге пострадали 500 полицейских, а 288 человек были задержаны.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что беспорядки в дни саммита G20 нанесли серьезный вред имиджу Германии в глазах международной общественности.

Источник: korrespondent.net