Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 01:22
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
09. 07. 2017

В Кремле протесты в Гамбурге назвали хулиганстовом

 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хулиганство случается и выходки антиглобалистов в Гамбурге во время саммита G20 никак не мешали его проведению, передает РИА Новости.
 
"Это никак не мешало работе саммита. Это никакая не ирония. Подобные хулиганства какие-то, они случаются. Я, честно говоря, не хочу сейчас кого-то обидеть, вот этих антиглобалистов, но я не понял, почему они протестовали", − отметил Песков.
 
Он добавил, что воспринимал протесты исключительно как хулиганские действия.
 
"Я не видел там, в Гамбурге, людей, которые бы членораздельно объясняли, что им не нравится, к чему они призывают глав государств и правительств, которые в этом участвуют. И поскольку я этого не видел, просто воспринимал это исключительно как хулиганские действия", − подчеркнул представитель президента РФ.
 
Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Гамбурге пострадали 500 полицейских, а 288 человек были задержаны.
 
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что беспорядки в дни саммита G20 нанесли серьезный вред имиджу Германии в глазах международной общественности.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.