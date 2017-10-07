Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 01:23
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

Путин доволен встречей с Трампом

 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс.
 
Напомним, встреча двух лидеров прошла 7 июля на саммите G20 и продолжалась более двух часов. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.
 
"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", − отметил Песков.
 
"На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", − добавил представитель Путина.
 
Отметим, что Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую, а глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что между двумя лидерами сложилась "положительная химия".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.