Путин доволен встречей с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс.

Напомним, встреча двух лидеров прошла 7 июля на саммите G20 и продолжалась более двух часов. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", − отметил Песков.

"На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", − добавил представитель Путина.

Отметим, что Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую, а глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что между двумя лидерами сложилась "положительная химия".

Источник: korrespondent.net