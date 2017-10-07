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10. 07. 2017

Экс-представитель Госдепа: Трамп попал в ловушку Путина

 
Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки высказала мнение в статье для CNN, что президент США Дональд Трамп в ходе первой встречи с Владимиром Путиным "попал в ловушку" своего российского коллеги. 
 
"Русские только что обыграли президента США. Это было вполне предсказуемо. И он позволил этому случиться", − заявила экс-дипломат.
 
Она считает, что американский лидер недостаточно подготовился к "самому важному дипломатическому событию этого лета" − переговорам с президентом России.
 
"Российская сторона сообщила, что планирует наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с политикой США, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. И русские получили преимущество по всем трем пунктам", − утверждает Псаки.
 
По ее мнению, Трамп отправился на переговоры без конкретной повестки и не оказал давление на Путина по вопросу российского "вмешательства" в выборы.
 
"Вместо того чтобы во время встречи с президентом Путиным представить доказательства и ясно дать понять, что он поддерживает позицию республиканцев, демократов и ведущих разведывательных агентств, Трамп принял заверения Путина, продолжая улыбаться на камеру", − добавила Псаки.
 
Она подчеркнула, что Трамп лишился возможности "оказывать влияние на русских". 
 
Напомним, первая встреча лидеров России и США состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге и продолжалась больше двух часов. Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.
 
Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

Источник: korrespondent.net
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