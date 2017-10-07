Пленный Агеев подтвердил, что служит по контракту в России

Задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России, передает ТСН.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", − рассказал Агеев.

Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там четыре дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

"Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба", − отметил Агеев.

Также он допустил, что других российских военнослужащих отправляли вместе с ним.

"Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший в перестрелке при ликвидации ДРГ командир его группы Александр Щерба)".

Ранее сообщалось, что 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Источник: korrespondent.net