Москва: Трамп не из простого десятка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "шелухой шизофренической" утверждения о некомпетентности американского лидера Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге, передает РИА Новости.

"Меня не было на этой беседе, но, насколько я понял от впечатления нашего президента, Трамп тоже не из простого десятка. И он достаточно, скажем так, политик, обладающий экспертными знаниями, весьма настойчивый и весьма умело оперирующий фактами", − отметил Песков.

По его словам, обвинения в адрес Трампа в некомпетентности по ряду вопросов не соответствуют действительности.

"Обвинение его в какой-то некомпетентности, в том, что он новичок и так далее − это, скорее, относится к шелухе шизофренической", − заявил пресс-секретарь.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на саммите G20 и продолжалась более двух часов. Лидеры обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Отметим, что после встречи мировые СМИ обрушились на Трампа с критикой, а экс-представитель Госдепа Джен Псаки заявила, что американский лидер попал в ловушку Путина.

Источник: korrespondent.net