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10. 07. 2017

В Одессу прибыли корабли НАТО

 
Для проведения украинско-американских учений Си Бриз-2017 в Одессу прибыли корабли НАТО, передает Думская.
 
Отмечается, что утром 9 июля в одесский порт зашли три турецких судна: корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214. Ранее в Практическую гавань зашел румынский корвет Контр-адмирал Хория Мачеллариу.
 
Ранее сообщалось, что 8 июля в одесском аэропорту приземлились два самолета стран НАТО. 
 
Напомним, украинско-американские учения Си Бриз-2017 стартуют 10 июля и продолжатся до 23 июля. Они пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.
 
Командование ВМС Украины сообщило, что в этом году учения пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО.

Источник: korrespondent.net
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