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10. 07. 2017

Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане

 
Сенатор США Джон Маккейн заявил в эфире CBS News, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане. 
 
"У нас нет стратегии. Мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь – ты проигрываешь. И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери", − отметил Маккейн.
 
Сенатор видит причину неудач США в Афганистане в действиях Белого дома.
 
"Им нужно объединиться, заявить о стратегии. Это должен сделать президент, кстати", − подчеркнул он.
 
Ранее разведка США информировала об ухудшении ситуации в Афганистане в текущем году.
 
США планируют менять стратегию в Афганистане − СМИ

Источник: korrespondent.net
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