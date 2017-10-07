Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане

Сенатор США Джон Маккейн заявил в эфире CBS News, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане.

"У нас нет стратегии. Мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь – ты проигрываешь. И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери", − отметил Маккейн.

Сенатор видит причину неудач США в Афганистане в действиях Белого дома.

"Им нужно объединиться, заявить о стратегии. Это должен сделать президент, кстати", − подчеркнул он.

Ранее разведка США информировала об ухудшении ситуации в Афганистане в текущем году.

США планируют менять стратегию в Афганистане − СМИ

Источник: korrespondent.net