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10. 07. 2017

Молдова никогда не будет антироссийской − Додон

 
Президент Молдовы Игорь Додон заверил, что Кишинев никогда не будет проводить антироссийскую политику, передает РИА Новости.
 
"Я категорически против того, чтобы Молдова рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдову как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны", − заявил Додон в интервью белорусскому телеканалу.
 
Он отметил, что Кишинев не хочет вмешиваться в "геополитические баталии" и подчеркнул, что "антироссийскими точно не будем".
 
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"Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем", – сказал молдавский лидер и пояснил, что, в частности, не согласен с Западом по вопросу сексуальных меньшинств.
 
"Если власть Молдовы на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдовы, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем", – подчеркнул он.
 
Касаясь соглашения об ассоциации с ЕС Додон заявил, что пока не видит никаких результатов и считает, что его нужно пересматривать.
 
Ранее Додон уже заявлял, что вступление в НАТО категорически неприемлемо для Молдовы, а подписание в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС назвал ошибкой.

Источник: korrespondent.net
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