СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда

Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного, передают Известия со ссылкой на источники в российском МИД.

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временно поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву", − заявил изданию собеседник.

Такие меры связаны с тем, что в НАТО не настроены на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

Дипломатические источники отмечают, что представители НАТО, включая генсека Йенса Столтенберга, говорят о необходимости диалога, а на практике требуют от России отказаться от выбранного внешнеполитического курса и называют ее виновницей практически всех крупных современных кризисов.

Ранее в НАТО заявили о растущей "по всем фронтам" угрозе со стророны России.

Источник: korrespondent.net