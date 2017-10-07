Парубий призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Закликав ООН @UN позбавити Росію "права вето" на Радбезі ООН. Агресор не має право вирішувати питання в ООН, щодо держави на яку він напав pic.twitter.com/JW3oVEzlXP— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 июля 2017 г.
Источник: korrespondent.net
Закликав ООН @UN позбавити Росію "права вето" на Радбезі ООН. Агресор не має право вирішувати питання в ООН, щодо держави на яку він напав pic.twitter.com/JW3oVEzlXP— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 июля 2017 г.
Источник: korrespondent.net
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