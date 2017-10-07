Парубий призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал лишить делегацию России в Совете Безопасности ООН права вето в вопросах, касающихся Украины. Об этом он написал в Тwitter.

"Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины", − отметил глава парламента на встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Закликав ООН @UN позбавити Росію "права вето" на Радбезі ООН. Агресор не має право вирішувати питання в ООН, щодо держави на яку він напав pic.twitter.com/JW3oVEzlXP — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 июля 2017 г.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ООН должна принимать более активное участие в решении актуальных вопросов Украины.

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Источник: korrespondent.net