В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митингов регионалов

В НАТО принесли извинения за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовались кадры из митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении альянса в Twitter.

"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", − заявили в организации.

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video. — NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.

Ранее НАТО обнародовало видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина − НАТО. Как Альянс поддерживал страну?", которое начинается с кадров где сторонники Партии регионов с флагами находятся возле Верховной Рады.

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD — NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с двухдневным визитом.

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Источник: korrespondent.net