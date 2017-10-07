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10. 07. 2017

В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митингов регионалов

 
В НАТО принесли извинения за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовались кадры из митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении альянса в Twitter.
 
"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", − заявили в организации.
 

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video.

— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
 
Ранее НАТО обнародовало видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина − НАТО. Как Альянс поддерживал страну?", которое начинается с кадров где сторонники Партии регионов с флагами находятся возле Верховной Рады.
 

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD

— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
 
Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с двухдневным визитом.
 
В НАТО назвали условия для членства Украины

Источник: korrespondent.net
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