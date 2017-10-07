Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 05:54
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

Трамп не поверил Путину о невмешательстве РФ в выборы − Белый дом

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в интервью телеканалу Fox News, что Президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента РФ Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году. 

"Это не правда, президент абсолютно не поверил отрицанием российского президента", − сказал Прибус, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы принял заверения Путина о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Представитель Белого дома добавил, что Трамп уже ранее говорил, что верит в возможное вмешательство в выборы 2016 года.

"Он обращался к этой проблеме много раз. Так, он считает, что Россия, вероятно, осуществила все действия, о которых нам говорили. Но он также полагает, что причастны и другие страны, как это было на протяжении многих лет", − подчеркнул чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп и Путин говорили на повышенных тонах касаясь темы российского вмешательства в выборы США и уделили этому вопросу 40 минут.

Сам Трамп заявил, что во время переговоров "сильно нажал" на Путина по поводу возможного вмешательства России в американские выборы.

Советник Трампа рассказал об итогах встречи лидеров США и РФ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.