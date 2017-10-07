Трамп не поверил Путину о невмешательстве РФ в выборы − Белый дом

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в интервью телеканалу Fox News, что Президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента РФ Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

"Это не правда, президент абсолютно не поверил отрицанием российского президента", − сказал Прибус, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы принял заверения Путина о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Представитель Белого дома добавил, что Трамп уже ранее говорил, что верит в возможное вмешательство в выборы 2016 года.

"Он обращался к этой проблеме много раз. Так, он считает, что Россия, вероятно, осуществила все действия, о которых нам говорили. Но он также полагает, что причастны и другие страны, как это было на протяжении многих лет", − подчеркнул чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп и Путин говорили на повышенных тонах касаясь темы российского вмешательства в выборы США и уделили этому вопросу 40 минут.

Сам Трамп заявил, что во время переговоров "сильно нажал" на Путина по поводу возможного вмешательства России в американские выборы.

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Источник: korrespondent.net