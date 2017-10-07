Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 07:23
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

ДТП под Мариуполем: погибли два человека

 
Утром 9 июля на автодороге Мариуполь - Урзуф произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и Geely, передает 0629.

В результате ДТП погибли два человека, еще один − в тяжелом состоянии.
 
По предварительной информации, около 11.00 26-летний водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Geely.
 
Водитель и 42-летний пассажир Mersedes погибли на месте, 35-летний водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован. 
 
Полиция проводит расследование, открыто уголовное производство.
 
Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области погибли три человека и еще около десяти получили травмы.
 
На Луганщине перевернулась маршрутка: 12 пострадавших

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.