ДТП под Мариуполем: погибли два человека

Утром 9 июля на автодороге Мариуполь - Урзуф произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и Geely, передает 0629.
В результате ДТП погибли два человека, еще один − в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, около 11.00 26-летний водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Geely.
Водитель и 42-летний пассажир Mersedes погибли на месте, 35-летний водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован.
Полиция проводит расследование, открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области погибли три человека и еще около десяти получили травмы.
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Источник: korrespondent.net