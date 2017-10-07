ДТП под Мариуполем: погибли два человека

Утром 9 июля на автодороге Мариуполь - Урзуф произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и Geely, передает 0629.



В результате ДТП погибли два человека, еще один − в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, около 11.00 26-летний водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Geely.

Водитель и 42-летний пассажир Mersedes погибли на месте, 35-летний водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован.

Полиция проводит расследование, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области погибли три человека и еще около десяти получили травмы.

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Источник: korrespondent.net