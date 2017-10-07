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10. 07. 2017

Итоги 09.07: Тиллерсон в Киеве и техника НАТО

 
Украину посетил госсекретарь США
 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал с визитом в Киев. Вместе с главой Госдепа в Украину также прибыл недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волкер.
 
После встречи с президентом Украины Петром Порошенко Тиллерсон заявил, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме. 
 
Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что на встрече был согласован алгоритм совместных действий для прекращения российской агрессии и назвал пять условий, которые должна выполнить Москва. Он также отметил, что по результатам встречи с главой Госдепа были достигнуты важные договоренности в сфере борьбы с киберпреступностью. 
 
В Одессу прибыли самолеты и корабли НАТО
 
В Одессу для участия в украинско-американских учениях Си Бриз-2017, которые пройдут с 10 по 23 июля, прибыли два военно-транспортных самолета, а также два корабля и подводная лодка.
 
Международные учения пройдут пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.
 
Генсек ООН прибыл с визитом в Киев
 
Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что Организация объединенных наций должна принимать более активное участие в решении актуальных вопросов Украины. 
 
Гутерриш заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку гуманитарных программ и ООН готова помочь стране в проведении реформ.
 
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с генсеком ООН призвал лишить делегацию России в Совете Безопасности ООН права вето в вопросах, касающихся Украины. 
 
В Стамбуле протестовали против Эрдогана 
 
В центре Стамбула прошел митинг против президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Демонстранты выступали против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.
 
Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма.
 
Депутаты Европарламента приехали в зону АТО
 
Европарламентарии Дариуш Росати и Михаэль Галера приехали зону АТО на востоке Украины. В программе визита было посещение Широкино, Мариуполя, Волновахи и других важных объектов.

Источник: korrespondent.net
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