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10. 07. 2017

ЕС призывает к перемирию на всей территории Сирии


После поддержки со стороны США, России и Иордании договоренностей относительно прекращения огня на юго-западе Сирии Евросоюз выступает за расширение перемирия на всю территорию раздираемой гражданской войной страны. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает DW.

По мнению Могерини, прекращение боевых действий, а также беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи на территорию всей Сирии способствовали бы успеху очередного - седьмого раунда сирийських переговоров под эгидой ООН, который начинается сегодня, 10 июля, в Женеве.

Могерини призвала оказать необходимую поддержку спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с целью достижения сторонами договоренностей относительно переходного периода в стране. Верховная представительница также заверила в поддержке народа Сирии со стороны ЕС на пути к миру и национальному примирению.

Напомним, Путин и Трамп, встретившись 7 июля на саммите G20, обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом.

Источник: korrespondent.net
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