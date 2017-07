Трамп: Создание совместной с РФ группы по кибербезопасности невозможно

Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, фактически опровергнув слова российского лидера Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге президент России заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что это (ее создание. - Ред.) возможно. Этого не может быть", - написал Трамп в Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!