СМИ: У каждого украинца свое мнение о Ленине

Нильс Акерманн объехал всю Украину, чтобы сфотографировать остатки памятников, поверженных в процессе восстаний. По его мнению, статуи Ленина являются символами не только бывшего СССР, но и нынешнего российского вмешательства. Интервью у фотографа взяла журналистка Liberation Вероника Дорман.

Акерманн бороздил Украину в течение трех лет вместе с журналистом Себастьеном Гобером (сотрудником Libération), чтобы осведомиться о судьбе бесчисленных памятников Ленину, сметенных восстанием против режима Януковича (2010-2014 годы), а затем принятыми в мае 2015-го законами о "десоветизации". Путешествие-опись представлено в книге "В поисках Ленина" (издательство Noir sur Blanc), и эта работа позволяет иначе осветить современную историю Украины, соотношение сил, разочарование и ностальгию, говорится в статье.

"Нас покорило то, что у каждого украинца есть что сказать о Ленине, - подчеркнул фотограф. - У каждого жителя экс-СССР было свое мнение. В свидетельстве каждого, кого мы встречали - это были политики, охранники, бабушки - была своя правда. Они не всегда говорили о Ленине, чаще об эпохе, о действиях коммунистов, о смысле иметь такой памятник в своем районе. И каждое такое высказывание противоречило предыдущему. Отсюда вытекает полная расплывчатость суждений. В конечном счете, уже не знаешь, что и думать о декоммунизации и о Ленине".

"Это началось намного раньше 2014 года. Еще до падения СССР один памятник Ленину был демонтирован на западе Украины. Потом первая волна сноса началась после провозглашения независимости. За последние 45 лет половина из 5,5 тыс. памятников была демонтирована. Потом ничего не происходило, до "ленинопада", который начался 8 декабря 2013 года в Киеве. Когда статуя была повержена в центре столицы в начале революции, люди были озлоблены, они попирали памятник ногами с невероятной свирепостью, словно речь шла о Берлинской стене. Это была злоба не против конкретного человека, но против всего того, что олицетворял этот памятник: советское прошлое, современная политика Путина, - уверен собеседник издания. - Наконец, настала третья фаза - официальная декоммунизация. Были приняты законы, и начались нападки не только на памятники, но на все коммунистические символы - названия городов и улиц, памятники другим лидерам".

"На карте памятников Ленину на Украине, которую можно найти в Google, почти нет зон, подконтрольных Киеву: ими покрыты лишь оккупированный Донбасс и Крым. Кто-то попытался взорвать памятник в центре Донецка, но там это было приравнено к теракту. Для меня одним из самых трогательных свидетельств этого проекта, послужившим оправданием правильности нашего подхода, стал рассказ одного юноши из Харькова о том, что "он почувствовал себя мужчиной в тот вечер, когда опрокинул Ленина", - рассказал Акерманн. - Однако он объяснил, что целью являлся не Ленин или коммунизм. В городах на востоке Украины у подножья памятника Ленину назначались собрания сепаратистов. Его снос для жителей Харькова становился вопросом войны или мира. Словно уничтожая место встречи, можно вырвать корни зла. В конце концов, эти памятники повсеместно стали играть роль, выходящую далеко за пределы их изначальной символики; Ленин стал представлять не столько коммунистическое наследство, сколько российское вмешательство".

"После Майдана, когда статуи были расхищены и либо раскрашены в национальные цвета Украины, либо покрыты надписями антипутинского содержания, памятники Ленину стали считаться квазипамятниками Путину", - сказал Акерманн.

Напомним, 19 июня директор Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Киеве осталось 10 памятников и 18 памятных знаков, подлежащих демонтажу согласно закону о декоммунизации

Источник: korrespondent.net