В Сирии соблюдается перемирие

Стороны конфликта в Сирии в воскресенье в основном придерживались условий перемирия, договоренность о начале которого была достигнута между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным базирующейся в Великобритании мониторинговой организации «Сирийская обсерватория по правам человека», на юго-западе страны «царит спокойствие», несмотря на некоторые незначительные нарушения.

Соглашение о деескалации имеет целью отделить силы сирийского президента Башара Асада и поддерживаемых США антиправительственных повстанцев, между которыми более шести лет продолжается гражданская война. Прекращение огня охватывает провинции Дараа, Швейда и Кунейтра, расположенные вдоль границы с Иорданией, которая также выступает гарантом соблюдения договоренностей.

«Похоже, что прекращение огня в Сирии есть... Хорошо!» – так в Твиттере отреагировал на сообщение президент США Дональд Трамп.

Напомним, Путин и Трамп, встретившись 7 июля на саммите G20, обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом.

Источник: korrespondent.net