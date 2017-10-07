Украина почти наполовину пополнила запасы газа

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 47,3%, свидетельствуют оперативные данные ПАО Укртрансгаз, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 8 июля хранилища пополнились на 3 млрд 828,31 млн куб. м – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 928,74 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущие запасы на 21,5% больше, чем на 8 июля 2016 года (9 млрд 821,16 млн куб. м), но на 2,1% меньше, чем на 8 июля 2015 года (12 млрд 187,51 млн куб. м) и на 17,7% меньше, чем на 8 июля 2014 года (14 млрд 485,98 млн куб. м).

В том числе в период с 1 по 8 июля 2017 года Украина пополнила ПХГ на 389 млн куб. м газа или 48,63 млн куб. м/сутки, тогда как в июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Напомним, Украина в 2017 году вдвое увеличила импорт газа.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила добычу газа.

Источник: korrespondent.net