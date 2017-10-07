В Киеве полицейский пострадал в драке после ДТП

На месте смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 10 июля на киевском проспекте Победы, в драке пострадал патрульный полицейский. Об этом сообщает Эспрессо.

Двое товарищей пытались перебежать дорогу в направлении парка Нивки в неустановленном для этого месте, однако одного из них насмерть сбил микроавтобус Mercedes.

Товарищ пытался оттащить тело погибшего с дороги, но, вызвав полицию и скорую помощь, скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время на месте ДТП появились четверо мужчин, один из которых был в неадекватном состоянии и бросался на людей, требуя водителя.

Один из полицейских пытался утихомирить дебошира, однако последний ударил правоохранителя в лицо. После этого патрульный был вынужден сделать предупредительный выстрел из табельного оружия.

Чтобы успокоить мужчину, полицейским пришлось применить физическую силу и задержать его.

Напомним, 9 июля на автодороге Мариуполь - Урзуф произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и Geely, погибли два человека, еще один − в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области погибли три человекаи еще около десяти получили травмы.

Источник: korrespondent.net