Геращенко: Задержан опасный террорист "Саныч"

Контрразведка СБУ задержала кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье. Об этом в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.

"Поздравляю украинских контрразведчиков с большой победой! В результате сложнейшей оперативной игры, сегодня был задержан опасный террорист Валерий Гратов по кличке Саныч. Операция по выманиванию в Украину старика-разбойника длилась более полугода. Он является ценнейшим источником информации о действиях российских спецслужб по захвату Крыма и провалившейся операции "Русская весна" на Донбассе", - пишет нардеп.

Также он считает, что все сотрудники контрразведки, причастные к планированию и реализации спецоперации по задержанию Саныча, должны быть представлены к высоким государственным наградам.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко также написал про спецоперацию, уточнив, что задержан друг Моторолы, Гиви и Захарченко. "Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал этот трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела", - пишет журналист. Напмним, ранее сообщалось, что задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. Охранник одного из главарей ДНР осужден на пять лет

Источник: korrespondent.net