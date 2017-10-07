НАТО продолжит поддерживать Украину

Блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ. Об этом на открытии выставки "Украина-НАТО: Формула безопасности" в Киеве заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ЛИГА.

"Альянс поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, помогал демократическим институтам и Вооруженным Силам Украины. НАТО продолжит это делать - тесно сотрудничать с Украиной по вопросам обороны, государственного управление и реформ в экономике", - сказал генсек.

Столтенберг акцентировал внимание на том, что Киев постоянно работал с Альянсом в многочисленных миссиях последнего.

"Украина предоставляла активную поддержку нашей общей безопасности, принимая участие во всех операциях и миссиях под эгидой НАТО. Вы делали это невзирая на многочисленные вызовы у вас дома", - подчеркнул он.

Напомним, в Одессу для участия в украинско-американских учениях Си Бриз-2017, которые пройдут с 10 по 23 июля, прибыли два военно-транспортных самолета, а также два корабля и подводная лодка стран НАТО.

Международные учения пройдут пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Источник: korrespondent.net