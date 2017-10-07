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10. 07. 2017

В России разработали отказ от гражданства Украины

В Госдуме России разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины. Об этом сообщает Коммерсантъ.

К заседанию комитета по законодательству 11 июля должна появиться поправка, позволяющая жителям Украины официально публично отказываться от гражданства Украины.

Поправки могут быть внесены в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм. При этом глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что речь, в первую очередь, идет о жителях Украины.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", - сказал он.

Отмечается, что поправка "нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства".

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине убежище попросили 100 россиян.

МИД попросит россиян сообщать о визите в Украину

 

Источник: korrespondent.net
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