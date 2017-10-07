В Петербурге появилась реклама доктора Комаровского

На улицах Санкт-Петербурга появились рекламные билборды, на которых изображен известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Ваджра.

"Иду по Питеру и тут вдруг опс… Знакомые лица! Пан Комаровский! Вы так пламенно воспевали Майдан, и вот когда он победил, не желаете наслаждаться его результатами. Теперь вы зарабатываете денюжки в России?", – написал Ваджра.

Он также выразил мнение, что патриоты Украины пока не знают, что Комаровский "учит москалей укреплять свое здоровье и продлевать жизнь".

"Не боитесь, что вас за такое в Киеве засунут в мусорный бак или изобьют до смерти?", – добавил Ваджра.

Отметим, что на билборде доктор Комаровский заявлен участником фестиваля Baby Weekend, который должен был состояться в 8 июля в Петербурге в Приморском парке Победы. Об участии педиатра в этом мероприятии информации пока нет, но Комсомольская правда также анонсирует его приезд в российский город.

Сообщается, что Комаровский должен был прочитать сразу три лекции: "Уход за младенцем в первые дни жизни", "Лекарства и Самолечение. Главные правила. Общение с педиатром – на что обратить внимание", "Детская медицина без мифов".

"Папы и мамы Санкт-Петербурга не останутся одни в море сложных вопросов", – обещает издание.

Также сайт Metro подтверждает приезд Комаровского в Санкт-Петербург, опубликовав его совместное фото с редакцией издания.

Доктор Комаровский и редакция российского сайта Metro. Фото: metronews.ru

"Последний раз в Петербурге я был весной 2013 года, но мне очень много пишут из вашего города – это понимающая публика, с которой приятно общаться", – заявил доктор в комментарии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Кривом Роге убрали билборд со сбитым Ил-76. Оказалось, что на билборде были изображены сепаратисты ЛНР на обломках сбитого ими же самолета.

Источник: korrespondent.net