Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 11:57
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

Украина не будет пока подавать заявку в НАТО

Украина не будет вскоре подавать заявку на членство в НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина-НАТО, сообщает 112.ua.

"Наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора. Очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет право вето или право разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны – будущего члена. Еще раз хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве, абсолютно нет, это означает, что нам надо выстроить программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать ниши усилия для достижения необходимых стандартов", - сказал президент. 

Порошенко назвал визит в Киев Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом символическим.

"Этот сегодняшний ваш визит вместе Североатлантическим советом также является глубоко символичным, и не только потому что это происходит на 20 годовщину подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которую в Мадриде подписали президент Украины, генсек НАТО и 16, а сейчас 29 глав государств и правительств НАТО. Еще это символично потому что в течение нескольких дней в Украине находятся представители всех ключевых государств и институтов, которые несут ответственность за безопасность всего демократического мира", - отметил глава государства. 

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Киеве заявил, что блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.