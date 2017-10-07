Бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха

Под Киевом подразделения Национальной гвардии Украины впервые выполнили прыжки с самолета АН-26 с высоты 800 и 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Сообщается, что бойцы Нацгвардии в течение длительного времени проходили специальную подготовку для того, чтобы выполнить элемент десантирования с самолета. Приземление происходило на специальную площадку.

В командование Национальной гвардии заверили, что и впредь будет проводить учебно-тренировочные прыжки с самолетов различных типов.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне Нацгвардия получила партию бронетранспортеров БТР-3ДА от Киевского бронетанкового завода. Техника оснащена современным боевым модулем Штурм-М.

Источник: korrespondent.net