Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 11:57
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

Бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха

Под Киевом подразделения Национальной гвардии Украины впервые выполнили прыжки с самолета АН-26 с высоты 800 и 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Сообщается, что бойцы Нацгвардии в течение длительного времени проходили специальную подготовку для того, чтобы выполнить элемент десантирования с самолета. Приземление происходило на специальную площадку.

В командование Национальной гвардии заверили, что и впредь будет проводить учебно-тренировочные прыжки с самолетов различных типов.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне Нацгвардия получила партию бронетранспортеров БТР-3ДА от Киевского бронетанкового завода.  Техника оснащена современным боевым модулем Штурм-М.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.