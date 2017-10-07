Спецпредставитель США не поддержал запреты СМИ в Украине

Новый специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер не поддерживает информационную политику в Украине в контексте запретов медиа или работы журналистов.
Об этом он заявил незадолго до своего назначения в интервью украинской службе Голоса Америки.
"Я не уверен, что запрет на информацию в каком-либо контексте – правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность – это важно. Если есть вещи, сделанные нелегально, например, финансовые преступления, найдите это, расследуйте и примените ограничения соответствующим образом", – сказал Волкер.
Американский дипломат подчеркнул, что в информационном пространстве главные вещи – это прозрачность и доверие к информации, чтобы люди самостоятельно принимали собственные решения.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе стало известно о назначении Курта Волкера на пост спецпредставителя США по Украине.
Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что Волкер проведет в Украине несколько дней, чтобы лучше понять перспективы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Источник: korrespondent.net