Спецпредставитель США не поддержал запреты СМИ в Украине

Новый специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер не поддерживает информационную политику в Украине в контексте запретов медиа или работы журналистов.

Об этом он заявил незадолго до своего назначения в интервью украинской службе Голоса Америки.

"Я не уверен, что запрет на информацию в каком-либо контексте – правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность – это важно. Если есть вещи, сделанные нелегально, например, финансовые преступления, найдите это, расследуйте и примените ограничения соответствующим образом", – сказал Волкер.

Американский дипломат подчеркнул, что в информационном пространстве главные вещи – это прозрачность и доверие к информации, чтобы люди самостоятельно принимали собственные решения.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе стало известно о назначении Курта Волкера на пост спецпредставителя США по Украине.

Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что Волкер проведет в Украине несколько дней, чтобы лучше понять перспективы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: korrespondent.net