В Киеве легковушка зависла на краю моста

В Киеве на Теремках водитель (гражданин Голландии) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем. ЧП случилось около четырех часов утра в воскресенье, сообщает Сегодня.

Машина потеряла управление, врезалась в столб и зависла задними колесами над путепроводом, чудом не упав на проезжую часть. По данным полиции, водитель не пострадал и был трезв.

Напомним, в ночь на 10 июля, на месте смертельного ДТП, которое произошло на киевском проспекте Победы, в драке пострадал патрульный полицейский.

Ранее, в Киеве на Позняках неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд.

Источник: korrespondent.net